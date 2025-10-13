Accueil
Geneviève O'Gleman reçoit une prestigieuse récompense

« Je vous avoue… je suis profondément émue. 💛 »

Geneviève O'Gleman
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Depuis quelques années déjà, Geneviève O'Gleman a entrepris un virage numérique pour partager ses astuces et créations culinaires. Exit la télé, on peut dorénavant la voir régulièrement sur les réseaux sociaux, en train de partager du contenu savoureux à ses multiples abonnés.

Forte de son succès, elle a été nommée « Chef santé de l'année » par la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec, un organisme qui recense les professionnels du domaine culinaire d'ici. Il s'agit d'un honneur qui, on le devine, contribue à cimenter la présence et pertinence de Geneviève dans le milieu gustatif québécois.

Suite à la réception du prix, la principale intéressée a publié sur sa page Instagram un texte de remerciement très touchant qui fait foi de sa réelle volonté d'aider les ménages à manger plus santé.

« Je vous avoue… je suis profondément émue. 💛

Depuis plus de vingt ans, je me bats pour prouver à tous que manger santé peut être à la fois simple et savoureux. 

Je ne me considère pas comme une cheffe, j’ai trop d’admiration pour celles et ceux qui le sont. Je suis une passionnée, une gourmande, une vulgarisatrice. Mon but a toujours été de simplifier la cuisine et de la rendre accessible à tous. Et de savoir que les chefs m’accueillent parmi eux me va droit au cœur.

Parce que manger santé, ce n’est pas une punition. Ce n’est pas un régime. Ce n’est surtout pas se priver. C’est un monde de saveurs, de découvertes, de possibilités. C’est prendre soin de soi et de notre planète. C’est la santé des sols, des cours d’eau, de l’air, des animaux et la santé des travailleurs agricoles. C’est aussi une économie en santé, c’est manger local, près, frais.

Ma plus grande fierté ? C’est quand on se régale tellement qu’on oublie que c’est santé. »

Remplie de reconnaissance, Geneviève termine son mot en remerciant le public, qui la suit depuis toutes ces années et qui cuisine avec appétit ses recettes.

« Merci de me faire une place dans votre cuisine, jour après jour. C’est grâce à vous que ma mission prend tout son sens. »

Découvrez le texte complet et la photo qui accompagne la publication ci-dessous.

Félicitations Geneviève pour cet honneur amplement mérité! Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses futurs projets. Rappelons que Geneviève a annoncé plus tôt cette année qu'elle effectuait un grand changement dans sa carrière. Les détails dans cet article.

Mentionné dans cet article

Photo de Geneviève O'Gleman
Geneviève O'Gleman

Informations complémentaires

