Geneviève O'Gleman annonce un grand changement dans sa vie professionnelle

Toujours aussi populaire auprès des Québécois à la recherche de plats sains et simples à se mettre sous la dent, Geneviève O'Gleman a amorcé depuis quelques années une véritable transformation dans sa carrière. Elle est effectivement devenue une référence culinaire sur le web, via les réseaux sociaux.

Cela est de plus en plus manifeste, depuis son départ des ondes télévisuelles l'an dernier. Dans cette optique, ce vendredi, dans un inspirant message publié sur ses réseaux, Geneviève explique qu'elle est passée à une autre grande étape dans sa vie professionnelle, après mûre réflexion. En somme, mue par un désir d'aider les gens à prendre soin de leur santé dans sa globalité - « en vous motivant à bouger plus souvent, en vous faisant découvrir des destinations à la fois sportives et gourmandes, ici comme ailleurs » -, celle-ci annonce qu'elle ne fait plus partie de l'ordre des nutritionnistes.

Elle poursuit :

« Je ne porterai plus le titre de nutritionniste, mais je garde tout le reste : ma formation, mon expérience, ma rigueur, mes valeurs… et mon désir profond de vous aider à prendre soin de vous. On va continuer à cuisiner ensemble, promis. Et on va aussi s’amuser, bouger, découvrir, sortir du cadre, relever des défis. Parce que c’est ça, la vie. Et j’ai très hâte de vivre tout ça avec vous. »

