Après Savourer, Geneviève O'Gleman lève le voile sur son prochain projet

Après la télé, le web, le journal et les livres, voilà que la nutritionniste Geneviève O'Gleman s'apprête à franchir un nouveau cap dans sa gourmande carrière!

Après 4 saisons à la barre du magazine culinaire Savourer, dans lequel Geneviève y démystifiait certains concepts gourmands en les rendant plus accessibles, son projet a pris fin de façon abrupte, plus tôt ce printemps. Femme d'affaires et de défis aguerrie, nous savions que la populaire animatrice saurait rebondir après un tel revers. Force est d'admettre qu'elle n'a pas chômé, car en plus du lancement en août dernier de « Dent sucrée », son plus récent livre, voilà qu'elle a annoncé à sa communauté sur les réseaux sociaux qu'elle sera très bientôt à la barre d'un balado!

Se nommant « Les gens derrière nos aliments », les épisodes de cette série développée en partenariat avec Les Aliments du Québec auront pour mission de dresser le portrait de celles et ceux qui participent activement à la production de la nourriture se retrouvant dans notre assiette quotidienne.

Elle précise :

« JE LANCE UN BALADO!!!

J’avais super hâte de pouvoir vous en parler! 🤩

C’est un projet qui me tient vraiment à cœur. L’alimentation locale coule dans mes veines et j’ai une profonde admiration pour ceux qui consacrent leur vie à produire et transformer nos aliments.

Je vous présente donc « LES GENS DERRIÈRE NOS ALIMENTS » en collaboration avec Aliments du Québec! 💛

Le premier épisode sort lundi!!! »