Geneviève Brouillette se défoule en parlant de sa pire expérience professionnelle

Geneviève Brouillette était de passage à l’émission Sucré salé, ce vendredi 30 juillet, et la comédienne a eu l’occasion de « ventiler » en parlant de sa pire expérience professionnelle.

Tout comme l’animateur Patrice Bélanger, la principale intéressée a dû passer à ses débuts par le milieu tout sauf évident des sondages téléphoniques.

« Quel job terrible, de m*rde! Ça été le pire job de ma vie », a-t-elle déclaré sans demi-mesure, expliquant que bon nombre de comédiens sortant de l’école de théâtre avaient dû passer par là.

« En fait, ce n’était pas juste les sondages, ce qui est quand même plusieurs rejets que tu subis chaque jour, mais aussi l’atmosphère du bureau [...] On te menace toujours de te mettre à la porte si tu n’as pas réussi à compléter tant de sondages par jour », a-t-elle poursuivi.

« Quand j’étais là, c’était des sondages qui n’avaient pas d’allure. Ça durait, genre, une demi-heure, donc tout le monde finissait par raccrocher après 15 minutes. »

Geneviève Brouillette a également dû faire plaisir à bien des téléspectateurs en se lâchant lousse sur le cas de son ancien superviseur.

« Et là, tu as le petit Staline du bureau de sondages, un petit f*cking loser qui est juste comme un grade au-dessus de toi, qui te fait de l’intimidation toute la journée. »

Le calvaire de la comédienne a ultimement pris fin lorsqu’elle a décroché un contrat pour une campagne publicitaire. Et maintenant, nous ne sommes plus qu’à quelques semaines de la retrouver dans la peau de Gabrielle Simard dans la sixième saison de District 31, qui débutera un peu plus tard qu'à l'habitude.

