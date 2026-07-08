Photo : Frédérike Bédard défile avec son conjoint sur un tapis rouge

Sur le tapis rouge de la pièce Le comte de Monte Cristo mardi soir, l'actrice Frédérike Bédard a défilé au bras de son conjoint des 32 dernières années, Michel Fortin.

Voyez une photo du couple au bas de l'article.

Son mari se disait admiratif de la performance de sa femme à Zénith, qui a d'ailleurs épaté le Québec en entier.

« C'était extraordinaire! J'ai été renversé », nous disait-il. « Mais c'était une chance extraordinaire qu'elle avait de créer ce qu'elle voulait. »

Il nous raconte qu'il allait la reconduire sur le plateau le jeudi soir, revenait à la maison, regardait l'émission, puis repartait la chercher.

De son côté, Frédérike se dit encore sous le choc de son expérience. « C'est le plus beau plateau télé qui existe au Canada. C'est vraiment du monde extraordinaire. Tu peux faire ce que tu veux. C'est vraiment formidable! »

On retrouvera bientôt Frédérike Bédard sur scène alors qu'elle interprètera Josianne, une ex-danseuse qui donnera des cours de strip-tease aux chômeurs de l'usine dans Ladies Night. Découvrez ici qui jouera le personnage culte que Guillaume Lemay-Thivierge, Joey Scarpellino et Serge Postigo ont incarné au fil des ans. Les représentations du spectacle débuteront au mois d'août à Lasalle.

On pourra aussi voir Frédérike Bédard dans Michelines de Michel-Maxime Legault. « Ça on s'en va le rôder au Bic et ensuite on fait les 5 à 7 chez Duceppe ».