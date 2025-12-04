Un nouveau visage en tête d'affiche de Ladies Night

La distribution de la toute nouvelle mouture de la pièce Ladies Night vient d'être dévoilée et on y retrouve un nouveau visage dans le rôle principal.

Il s'agit du comédien Pierre-Paul Alain [photo ici], qu'on a pu voir récemment dans L'indétectable et La collecte.

« J'ai rarement eu de chances de monter sur scène, et celle que j'ai en ce moment, je ne peux pas demander mieux », nous précise l'acteur. « Forcément, je me sens privilégié de faire ça. C'est quelque chose que le public aime. Ils vont rire. Ils vont avoir du fun. Je pense que ça va être une expérience incroyable. »

« Je suis avec des gens qui ont déjà fait le show. Je les vois comme des mentors. Les trois nouveaux : Lyndz [Dantiste], Fédérike [Bédard] et moi, ils nous ont accueillis dans la famille les bras ouverts. »

Précisons que Michel Charette, François Chénier et Marcel Leboeuf reprennent des rôles qu'ils ont assumés par le passé.

Les acteurs de Ladies Night n'ont pas que la tâche de jouer, ils doivent aussi danser et être à l'aise avec la nudité. J'ai déjà été nu à l'écran, mais devant les gens, ça va être une première. »

« Ce n'est pas un show de go-go-boys non plus. Ça va être assez sexy et tout ça, mais les gens viennent voir la pièce pour rire. Ils ne viennent pas regarder une performance de danse professionnelle. »

Malgré tout, Pierre-Paul Alain a tout de même de l'expérience dans ce domaine. « J'ai fait un peu de salsa quand j'étais plus jeune, mais je suis quelqu'un qui travaille fort. J'ai fait du cirque, de la gymnastique, des arts martiaux. Je me dis qu'avec Alex Francoeur comme coach, pour faire nos chorégraphies, on va y arriver. Mais c'est un défi que je me suis donné à moi-même et j'aimerais ça être bon! »

Michel Charette et François Chénier sont également metteurs en scène et auteurs de l'adaptation en plus d'y jouer. « Ils nous impliquent vraiment dans la création », nous raconte l'interprète de Serge, qui a pu imaginer en quoi consisterait son solo.

« J'ai trouvé mon number, mais je ne peux pas le dire tout de suite. J'aurais pu être un karatéka, un pompier, n'importe quoi, mais ce n'est pas ça que je vais faire. J'ai choisi autre chose. Je pense que ça va être bien cool! », nous dit-il.

On se rappellera que, par les années passées, le personnage de Serge (qui avait un autre prénom), faisait un numéro de lifeguard et « ramenait à la vie » une spectatrice.

La comédie théâtrale sera de passage dans 22 villes à travers le Québec. La tournée s'amorcera en août 2026. Consultez toutes les dates ici.