France Beaudoin fait un cadeau à ses employés

Les employé.e.s de Pamplemousse Média travaillent dans un cadre heureux, un élément qui est très important pour la présidente France Beaudoin.

Le dernier cadeau de la patronne à son équipe témoigne de cette atmosphère ludique et complice.

En effet, l'animatrice et productrice a acheté un jeu de pickleball pour jouer à l'intérieur, une offrande qui semble faire le plaisir des employés, qui égratignent au passage le plafond.

Voyez la vidéo ci-dessous.

On peut lire : « Merci pour le mini pickleball France, mais il y a un plafond suspendu qui y goûte ».

Lors de son passage dans l'émission Gensses d'influence, France Beaudoin expliquait que le bonheur se devait d'être au coeur de la culture d'une entreprise. Pour y arriver, une préposée au bonheur a été engagée chez Pamplemousse Média, une personne qui s'assure au quotidien que tout le monde va bien et est heureux.

À ce sujet, France Beaudoin indique : « Elle accueille les gens. Elle fait des dîners tous les midis. Ça sent la soupe [...] Le fait que ça sente la soupe, que ça sente quelque chose de réconfortant au dîner... Je vais aller plus loin que ça. Ils prennent un temps pour manger, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et tu serais surpris combien moi j'entends ce qui se passe. Et c'est comme ça aussi que je vais comprendre "oups, elle je ne suis pas sûre qu'elle va bien"."Oups, il se passe quelque chose là." C'est bien subtil et ce n'est pas d'épier, mais il y a une espèce de feeling où ils sont obligés de s'arrêter un moment, il y a quelque chose qui est juste réconfortant, qui est un ground. Sur une rétention d'employés, ça change quelque chose, je suis convaincue. C'est une décision d'entreprise. »

Voilà une philosophie qui devrait en inspirer plus d'un!

Rappelons que France Beaudoin et son équipe musicale seront de retour à l'antenne de Radio-Canada, avec En direct de l'univers, à compter du samedi 19 septembre à 19 h.