Félix-Antoine Tremblay parle de sa relation avec le fils de Sarah-Jeanne Labrosse et on craque complètement!

Félix-Antoine Tremblay et Sarah-Jeanne Labrosse sont de très bons amis.

Depuis qu'elle a eu son premier enfant, on voit beaucoup de photos de son bébé dans les bras de son fidèle complice, comme celle que vous pouvez voir au bas de l'article.

Nous avons eu envie de discuter avec lui de sa relation avec le poupon lorsque nous l'avons rencontré lors du lancement des chaînes spécialisées de Bell cette semaine.

« Cet enfant-là ne sait pas à quel point je l'aime! Je capote dessus, c'est un bébé incroyable », dit-il d'abord.

Il ajoute : « Sarah-Jeanne c'est ma soeur; Marc-André, je l'ai adopté instantanément quand il est entré dans la vie de Sarah. Je suis tombé en amour avec ce gars-là. Le petit, c'est le meilleur de ces deux humains d'exception. Je suis bien privilégié d'avoir une place dans la vie de cet enfant. »

Félix-Antoine Tremblay avoue qu'il désire avoir, lui aussi, des enfants avec son copain (voyez une photo de couple ici).

« Je ne me vois pas arriver à 60 ans à ma table à Noël et d'être tout seul avec mon chum. Je me vois entouré d'enfants et de petits-enfants », nous confie-t-il.

On lui souhaite que son rêve devienne réalité! Il fera, sans aucun doute, un papa extraordinaire!

Notons que Félix-Antoine Tremblay reprendra son rôle de capitaine des Y à Zénith cet hiver. On pourra aussi le voir à la barre du magazine scientifique Curium cet automne et il nous indique qu'il reviendra bientôt au jeu dans un projet qui sera annoncé sous peu.