Dans la série Curium, Félix-Antoine Tremblay s'intéresse à l’univers dans lequel nous vivons qu’il tente de mieux connaître et de comprendre. Curieux de science, de nature, de techno, Félix-Antoine s’interroge sur certains phénomènes et concepts scientifiques et leurs impacts sur l’avenir du monde. Sommes-nous les seuls êtres vivants dans l’univers? Pouvons-nous déjouer la nature? Les robots nous remplaceront-ils un jour? Faut-il mettre fin au plastique? Et tant d’autres questions qui sauront susciter l’intérêt des jeunes et des familles... Félix-Antoine parcourt le Québec et les environs afin de rencontrer des experts, d’explorer différents thèmes et de décortiquer les découvertes scientifiques de façon simplifiée, imagée et captivante.





Que ce soit en labo, en forêt, en plongée, dans une caverne, en plein vol ou en compagnie d’un robot, il nous amène dans l’action avec lui où il s'emploie à démystifier les phénomènes naturels, les nouvelles technologies, les questions de santé et plus encore!