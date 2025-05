Excellente nouvelle pour la fille connue de Julie du Page

Ce dimanche avait lieu le Gala SOCAN 2025, qui récompense chaque année les différents acteurs de l'industrie musicale d'ici.

L'une des récipiendaires de la soirée est la fille de la populaire comédienne Julie du Page, qu'on a notamment voir dans Indéfendable l'an dernier, la jeune Billie du Page (découvrez sa photo ici).

Depuis quelques années, Billie tente de percer le milieu avec ses compositions originales uniques. Son récent tube, le véritable ver d'oreille « Fake Friends », s'est d'ailleurs hissé au sommet des palmarès francophones, en y restant plus de 16 semaines, tout en comptabilisant plus d'un million d'écoutes sur les plateformes.

Ces chiffres impressionnants lui ont permis d'obtenir le prix SOCAN dans la catégorie chanson pop francophone; un honneur pleinement mérité! Sur les réseaux sociaux, celle-ci a d'ailleurs publié un carrousel de photos, où on la voit notamment poser aux côtés d'Aliocha Schneider, qui a lui aussi remporté le prix de la chanson pop francophone, pour « Ensemble ». Dans la publication, Billie en profite pour remercier l'organisme :

« PINCH ME PLEASE?!!! chanson pop francophone!! merci @socanmusique pour ce premier prix incroyable!! merci à toute mon équipe de feu, je vous aime. Et bien sûr @lucatheproducer @baylaofficial I love you guys. merci à tous de croire en moi et mes rêves🫶🏼 »

Voyez les images au bas de cet article

À peine âgée de 20 ans, il s'agit d'une entrée fracassante pour Billie au sein de l'industrie musicale, elle qui n'a certainement pas fini de nous épater. Voilà une artiste à surveiller au cours des prochaines années! Notons que son nouveau simple « Not Your Princess » est disponible dès maintenant sur les plateformes d'écoute en ligne.

Rappelons que Billie avait effectué un bref passage sur la scène du variété dominical de Star Académie cet hiver, pour y interpréter un de ses plus récent succès. L'automne dernier, elle a même eu l'opportunité d'assurer la première partie d'une chanteuse très connue, en France. Découvrez de qui il s'agit ici.