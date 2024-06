Entrevue : Des nouvelles de Pierrette Robitaille

Elle nous a divertis à la télé jusqu'en 2021 dans Madame Lebrun. Au cinéma, on a pu la voir en 2021 dans Pas d'chicane dans ma cabane. Voilà que la formidable comédienne Pierrette Robitaille sera de retour sur grand écran en 2024-2025 dans pas une, mais bien deux productions québécoises, Nos Belles-soeurs et Menteuse.

Nous avons eu le grand bonheur de nous entretenir récemment avec elle, lors d'une visite de plateau de tournage pour le film Menteuse, où elle donne notamment la réplique à Anne-Élisabeth Bossé, Antoine Bertrand, Monika Pilon et plusieurs autres. Nous en avons profité pour prendre de ses nouvelles.

« J'ai pris une pause, effectivement, [après Madame Lebrun, NDLR] », nous confirme-t-elle. « Mais j'ai tourné aussi une télésérie au Nouveau-Brunswick. Alors, on ne m'a pas vue beaucoup, mais ça sera à l'automne, en septembre. Ça s'appelle En résidence. »

« Oui, c'est vrai, je prends un peu de recul, à cause de l'âge que j'ai... Mais quand on a des propositions aussi le fun que Menteuse, on ne peut pas dire non, c'est impossible », nous explique-t-elle, visiblement heureuse.

J'ai encore beaucoup de plaisir à faire mon métier.

Elle poursuit : « C'est une passion, ça restera toujours une passion. Mais on n'est pas non plus des retraités comme tels. Alors, des fois, on veut juste être avec notre chum, à la maison. Il faut savoir aussi profiter du moment présent, avoir cette sagesse-là... Mais aussi, on se fatigue, on a moins d'énergie. C'est assez dur de tourner. On se lève à 5 h du matin et on finit le soir. »

La comédienne nous confirme en outre que la santé est au rendez-vous : « Oui, je vais très bien! »

Dans Menteuse, la comédienne nous fera sans doute sourire, mais cette fois avec un personnage triste : « La femme que j'incarne, elle est malheureuse comme les pierres. Son mari l'a quittée depuis 25 ans et il sort avec une femme plus jeune. »

Elle y interprète la mère des personnages joués par Anne-Élisabeth Bossé et Monika Pilon : « Elles ont des problèmes de communication. Mon personnage, elle en a un peu sa claque, elle est éteinte. »

Il sera intéressant de la découvrir dans ce nouveau registre. Elle interprétera également Rhéauna Bibeau dans le film musical Nos Belles-soeurs, une adaptation de l'oeuvre culte de Michel Tremblay, où elle brillera sans aucun doute aux côtés d'une impressionnante distribution.

Par ailleurs, la comédienne nous confirme qu'elle passera un été de repos chez elle, à jardiner et passer du temps avec son conjoint. Elle profitera aussi d'un pied-à-terre qu'elle possède à St-Côme. Nous leur souhaitons un magnifique été, en attendant de la retrouver au cinéma très bientôt!