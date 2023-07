Enfin des images de Mélissa et Luc de L'amour est dans le pré à leur mariage

Il y a quelques semaines, d'anciens participants de L'amour est dans le pré posaient dans leurs plus beaux atours pour le mariage d'un couple de l'émission. Voyez les photos ici.

Les fans ont vite compris qu'il s'agissait des épousailles de Luc et Mélissa de la saison 3. Mais, aucune image des principaux intéressés n'avait été partagée sur les réseaux sociaux.

On imagine qu'ils attendaient les clichés officiels du photographe de l'évènement avant de diffuser les images de cette journée magique.

L'une des convives de la célébration, Jessyca Bédard de la saison 2, a dévoilé sur Instagram une photo de tous les anciens participants de l'émission qui ont assisté au mariage. Ainsi, on peut enfin découvrir la robe de mariée somptueuse de Mélissa et le look country chic de Luc.

Le couple chouchou des téléspectateurs rayonne! Voyez-les au bas de l'article.

Rappelons que les candidats potentiels de la saison 12 ont été dévoilés récemment, et l'une d'entre eux est la soeur d'un agriculteur ayant trouvé l'amour à l'émission. Plus de détails ici.