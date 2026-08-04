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Emy Lalune de Big Brother Célébrités attend son premier enfant

La manière dont elle l'a annoncé à ses abonnés est formidable!

Image de l'article Emy Lalune de «Big Brother Célébrités» attend son premier enfant
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

En début de semaine, la créatrice de contenu et ancienne participante de la cinquième saison de Big Brother Célébrités, Emy Lalune, a annoncé qu'elle attendait son premier enfant.

Elle a dévoilé la nouvelle à ses abonnés via une vidéo hilarante inspirée de l'univers des films Inside Out de Pixar.

Dans celle-ci, elle - identifiée comme l'ovule - prend les présences, s'assurant que « craving », « nausée », « seins » et « émotions » étaient bien présents pour la grossesse.

Une formidable vidéo à voir au bas de l'article.

Voyez aussi ci-dessous une photo d'Emy et son amoureux, Ali Bensaud.

Félicitations aux tourtereaux! Nous vous souhaitons un bébé souriant et en santé!

Mentionné dans cet article

Photo de Emy Lalune
Emy Lalune

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