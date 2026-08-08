Dominic Paquet se confie pour une rare fois sur sa relation avec ses enfants

Cette semaine, c'était au tour de l'humoriste Dominic Paquet de se rendre au micro d'Ouvre ton jeu, le balado de Marie-Claude Barrette. Celui-ci a livré une entrevue sincère et résolument touchante, dans laquelle il s'est notamment ouvert pour une rare fois sur sa relation privilégiée avec ses enfants.

Comme Pascal Morrissette avant lui (les détails ici), Dominic a dévoilé un pan de sa vie personnelle, de sa paternité, lui qui est le fier papa d'Alexis et Gabriel. Il explique ne pas vouloir se montrer distant avec eux, comme son propre père l'a été avec lui :

« Je ne veux pas vivre ça avec mes enfants. Moi je ne veux pas que ça soit de même. [...] Je veux pas, une année, donner un bec sur la joue à mon père, puis l'année d'après, lui donner une poignée de main, sans savoir si je peux lui donner un câlin. »

Marie-Claude lui demande ensuite si le petit Dominic aurait aimé prendre son père dans ses bras. Il répond :

« C'était pas naturel, c'était juste malaisant jusqu'à temps que, "Ah, j'ai donné un câlin à mon père!" Moi mon gars, il n'y a pas une fois que je le vois, il est rendu à 12, il n'y a pas une fois que je le vois et que je lui dis pas "Je t'aime" 73 fois dans la journée. » Le principal intéressé a ensuite précisé que son enfance a été teintée par l'alcoolisme de son propre père, l'incitant à ne pas agir de la même façon envers ses deux garçons.

« J'ai réalisé avec le temps aussi qu'il n'allait pas s'asseoir avec les autres parents, parce qu'il devait sentir l'alcool fois mille, puis la raison pour laquelle il me dropait devant l'aréna, c'est parce qu'il s'en allait dans le parking, il en cachait en bas de son banc, dans l'auto », explique-t-il, à une époque où son père l'amenait à l'aréna pour jouer au hockey.

L'entrevue est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute.

Des propos qui feront sans doute écho auprès de nombreux internautes ayant vécu une situation similaire. Il est toujours rafraîchissant qu'une personnalité connue se confie sans retenue sur divers facettes de sa vie, tant professionnelle que personnelle, contribuant à renforcer le lien qui unit l'artiste et le public.

Rappelons que, récemment au micro d'Ouvre ton jeu, Katrine Sansregret a fait une confiance surprenant sur « l'après-StarAcadémie ». C'est à lire dans cet article.