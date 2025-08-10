Dominic Arpin souligne son 10e anniversaire de mariage dans une émouvante publication

Ce samedi, l'animateur et chroniqueur Dominic Arpin a partagé sur ses réseaux sociaux une touchante publication à ses abonnés, dans laquelle il souligne une date très importante dans sa vie de couple.

En effet, l'animateur de Vlog fête son 10e anniversaire de mariage avec sa conjointe Annie Spencer. Celle-ci agit notamment à titre de productrice au contenu de Y'a du monde à messe et de plusieurs autres productions télévisées. Ému, Dominic déclare, dans une carrousel accompagné par quelques clichés de leur union au fil des ans :

« Se renouveler. Continuer à se charmer comme à nos débuts. Redécouvrir Montréal comme si on était des touristes venus d’un autre pays. Manger et dormir dans un bâtiment historique et s’amuser à jouer les aristocrates. Faire un saut à Paris (virtuellement) et plonger au cœur du courant impressionniste.

10 ans de mariage et le désir profond de continuer à découvrir le monde à tes côtés pour toujours.

Love you Mini Spence! 😘 »

Qu'ils sont charmants et inspirants à voir! Dans la section des commentaires, plusieurs personnalités connues ont tenu à féliciter le couple, dont la collègue de Dominic à la radio, Ingrid Falaise, qui a écrit : « Et du TAC à profusion! Bon anniversaire, vous êtes magnifiques ! » D'ailleurs, vous pouvez voir la publication complète ci-dessous.

Si les deux tourtereaux sont effectivement mariés depuis 10 ans, cela fait en réalité plus de 25 ans qu'ils entretiennent une relation de couple. De leur union est né Thomas, maintenant âgé de 22 ans. Notons que Dominic est également le fier papa de Laurence, 31 ans, quant à elle née d'une précédente relation.

En outre, Dominic Arpin a effectué cet été un retour à la radio en animant Les lève-tôt sur les ondes de Rythme FM, en compagnie de Tatiana Polevoy et d'Ingrid. Son mandat se terminant sous peu, à la mi-août, il amorcera ensuite les enregistrements de la 20e saison de Vlog, en octobre.

Rappelons qu'un peu plus tôt cette semaine, c'est un Josélito Michaud tout aussi émotif qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux, alors qu'il soulignait quant à lui 25 ans de mariage avec sa douce. C'est à lire ici.