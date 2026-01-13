Deymien et Any d'OD Chypre sont-ils toujours en couple?

En ce début du mois de janvier, Deymien et Any ont partagé une petite vidéo adorable filmée dans une voiture.

Sont-ils toujours en couple? Les hashtag utilisés pour décrire la vidéo semble prouver que oui. « #couple #relation #occupationdouble #odchypre ».

Mentionnons que Deymien partageait une autre vidéo il y a une semaine sur l'infidélité en relation. « Mon frère, ma soeur, la tromperie ne constitue pas un bas dans une relation, ça constitue la fin de la relation. »

Voyez ses deux publications ci-dessous.

On se rappellera que les téléspectateurs d'OD Chypre croyaient davantage au couple de Deymien et Any qu'en celui des trois finalistes. S'ils n'avaient pas été éliminés à la toute fin de l'aventure, tout porte à croire qu'ils auraient remporté le grand prix.

C'est finalement Arnaud et Lauriane qui ont obtenu le chalet du Domaine Pine Hill. Est-ce que le couple gagnant a survécu aux aléas du retour à la réalité jusqu'à présent? La réponse ici.