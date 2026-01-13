Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Deymien et Any d'OD Chypre sont-ils toujours en couple?

La réponse est assez claire!

OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

En ce début du mois de janvier, Deymien et Any ont partagé une petite vidéo adorable filmée dans une voiture.

Sont-ils toujours en couple? Les hashtag utilisés pour décrire la vidéo semble prouver que oui. « #couple #relation #occupationdouble #odchypre ».

Mentionnons que Deymien partageait une autre vidéo il y a une semaine sur l'infidélité en relation. « Mon frère, ma soeur, la tromperie ne constitue pas un bas dans une relation, ça constitue la fin de la relation. »

Voyez ses deux publications ci-dessous.

On se rappellera que les téléspectateurs d'OD Chypre croyaient davantage au couple de Deymien et Any qu'en celui des trois finalistes. S'ils n'avaient pas été éliminés à la toute fin de l'aventure, tout porte à croire qu'ils auraient remporté le grand prix.

C'est finalement Arnaud et Lauriane qui ont obtenu le chalet du Domaine Pine Hill. Est-ce que le couple gagnant a survécu aux aléas du retour à la réalité jusqu'à présent? La réponse ici.

Mentionné dans cet article

Occupation double Chypre
Occupation double Chypre
En cours

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33