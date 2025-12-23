Accueil
Deux candidats de Masterchef Québec réunis pour une recette du temps des fêtes

Ils nous donnent faim!

Masterchef Québec
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Depuis la fin de la troisième saison de Masterchef Québec, nous nous ennuyons des candidats pétillants qui nous ont divertis tout au long de l'automne avec leurs talents en cuisine.

Heureusement, plusieurs d'entre eux se trouvent maintenant sur les réseaux sociaux, où ils continuent de nous offrir du contenu culinaire, aussi divertissant qu'instructif.

C'est le cas de Frederick et Corine qui se retrouvent cette semaine pour cuisiner une bouchée du temps des fêtes.

Voyez la vidéo ci-dessous.

Quelle belle idée que de concocter des boulettes de pâté à la viande, qui rappellent ce fameux mets traditionnel québécois!

C'est un véritable plaisir de pouvoir continuer à côtoyer les participants de la compétition culinaire et nous les remercions pour leurs nombreuses propositions sur les réseaux sociaux.

Entre autres, le médecin de Masterchef, Jean-Sébastien, propose avec ses complices de l'émission des rencontres qui allient cuisine et médecine et qui font du bien au coeur! On vous en parlait ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Frederick Lévesque
Frederick Lévesque
Photo de Corine Ouellet
Corine Ouellet

