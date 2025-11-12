Découvrez le 1er épisode du nouveau projet humain du médecin de Masterchef Québec

Ce mercredi, les internautes peuvent découvrir la première capsule vidéo du nouveau projet du médecin de Masterchef Québec, Jean-Sebastien Di Fruscia, dans lequel il allie médecine et cuisine.

Pour l'occasion, il est accompagné de Corine et Charlotte, ses complices de la cohorte actuelle de la compétition culinaire.

Ensemble, ils ont entrepris d'offrir un repas gastronomique à Micheline, atteinte d'un adénocarcinome du poumon stade IV, et ses amies.

Pour ce faire, les cuisiniers ont décidé de faire le repas préféré de Micheline en le rendant gastronomique, une idée qui relève du défi quand on mitonne dans une cuisine qu'on ne connaît pas.

Jean-Sébastien explique : « Quand on a un pronostic réservé de fin de vie, un des seuls plaisirs qui nous reste, c'est celui de manger. En tant que médecin de famille qui fait également beaucoup de soins palliatifs, je le vois pas mal à tous les jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Corinne, Charlotte et moi, on va aller chez Micheline.On va prendre son repas préféré, puis on va tenter du mieux que possible de l'élever à un niveau gastronomique. »

Corine ajoute : « La plus grosse chose qu'il va falloir faire, c'est de mettre tout notre amour dans les plats pour rendre Micheline comblée. »

Micheline se confie sur l'épreuve qu'elle vit : « J'ai pensé à ça, puis j'ai dit "Pourquoi ça m'arrive? C'était pas supposé. C'était pas dans mon plan de vie". Mais là, on va le prendre comment? Fait que là, quand il m'a annoncé ça, j'étais pas pour aller m'asseoir à terre puis pleurer. J'ai dit, bien là, faut que je le prenne comme ça vient. Puis tu prends les bonnes choses qu'ils te disent, puis quand ça fait pas ton affaire, tu l'oublies, tu le mets de côté. »

Un discours inspirant pour une femme hautement résiliente et attachante. Nous lui envoyons une grosse dose d'amour!

Voyez le résultat dans la vidéo ci-dessous.

Nous saluons cette initiative incroyable, qui mettra un peu de bonheur dans le coeur de personnes qui en ont grandement besoin. Nous avons hâte de voir les prochaines vidéos.

Notons que la capsule vidéo a été produite en collaboration avec Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal et sa Fondation. Nous vous invitons à appuyer leur mission en donnant généreusement à leur fondation : www.societedesoinspalliatifs.com/