Des problèmes de santé pour Pierre Houde

Cette semaine, dans le cadre de son passage à Salut Bonjour comme chroniqueuse, la fille de Pierre Houde, Michelle Houde (alias la Médecin colorée) [voir sa photo ici] a confirmé que son père vivait actuellement des problèmes de santé.

Celle-ci a d'ailleurs choisi d'en faire le sujet de sa chronique, sur le Zona, une très douloureuse éruption cutanée.

À propos de son père, elle indique : « Pierre a le zona, il en souffre toute une shot, en bon français. Il a actuellement un zona ophtalmique, qui est au niveau du front, de l’œil. »

Elle ajoute une précision concernant ses absences des ondes : « Il avait manqué un match parce qu'il avait une gastro, et là, il a manqué une Formule 1 à cause du zona, parce que ça peut vraiment être très souffrant. »

Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement. Il est assurément entre bonnes mains avec sa fille!

Entre-temps, la Médecin colorée a fourni son lot d'informations utiles à propos de cette condition médicale, que vous pouvez retrouver sur le site de Salut Bonjour. La chronique y est également disponible en vidéo.