Des nouvelles de la santé de France Castel : « Elle suit présentement des traitements »

L'Agence MVA fait aujourd'hui le point sur l'état de santé de la comédienne France Castel, alors que certaines fausses rumeurs circulaient à ce sujet.

Ce faisant, l'agence confirme malheureusement des problèmes de santé pour cette grande dame.

Ils écrivent : « Considérant l’affection du public et du milieu culturel pour France Castel, nous souhaitons faire une mise au point afin de couper court aux rumeurs qui circulent et qui ne reflètent pas la réalité. Elle suit présentement des traitements, entourée de ses proches et de son équipe médicale. Elle réagit bien aux soins et conserve l’enthousiasme et la combativité qui l’ont toujours caractérisée. Nous vous remercions pour vos pensées bienveillantes et vous demandons de continuer à respecter son intimité. »

Voyez leur publication ci-dessous.

Nous envoyons nos meilleurs voeux de prompt rétablissement à cette chère dame, qui a toujours été généreuse et sympathique dans ses échanges avec les médias et le public.

Cette nouvelle survient le même jour que la parution de la bande-annonce du film les Furies, dans lequel France Castel tient un rôle clé. Le long métrage prendra l'affiche le 28 novembre 2025.