Des ennuis de santé pour Valérie Carpentier de La Voix

En 2013, les Québécois tombaient sous le charme pour Valérie Carpentier, la toute première gagnante de La Voix. Depuis, nous l'avons également aperçue dans la seconde saison de Big Brother Célébrités, notamment. À vrai dire, la chanteuse a toujours su entretenir un lien de proximité avec le public, en partageant des chansons et des parcelles de sa vie, sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, celle-ci s'est ainsi exprimée sur une situation de santé qui lui cause d'importantes douleurs et ce, depuis de nombreuses années. Valérie a expliqué qu'elle était atteinte du douloureux syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK.

« C’est une condition qui touche plusieurs femmes. J’ai plus de questions que de réponses maintenant que le diagnostique a été établi. Je sais que tout mon métabolisme est affecté par cette condition. Bref, je vous le dis pour maintenir de la transparence entre nous! Je ne pense pas être en danger médicalement, mais ça reste très challengeant pour moi d’avoir reçu cette nouvelle et honnêtement, je savais que quelque chose n’allait pas (acné, fatigue, absence de règles, règles irrégulières, prise de poids, douleurs, dépression, anxiété…). D’un côté, je suis soulagé que ce ne soit pas quelque chose de pire comme problème. D’un autre côté, je me sens coincée à devoir naviguer cette condition qui ne semble pas curable…

Il paraît que la perte de poids et l’exercice peuvent atténuer les symptômes! J’ai demandé à consulter un gynécologue pour en savoir plus et pour me guider là-dedans. Je vais faire preuve de courage, quoi! Si vous êtes affecté par le SOPK, je suis ouverte à tout vos conseils! »

Cette condition de santé se manifeste par une irrégularité des règles ou leur absence, et est généralement due par un taux élevé d'hormones masculines, les androgènes. Nous souhaitons beaucoup de courage à Valérie pour affronter ce douloureux syndrome. Évidemment, pour toute question en ce sens, mieux vaut en parler aux professionnels dans la santé.

Côté professionnel, Valérie Carpentier a sorti en mai dernier une nouvelle chansons, intitulée « Fidji ». Elle est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.