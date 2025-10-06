Des ennuis de santé pour Richard Turcotte

Cette fin de semaine, l'émission matinale préférée des Québécois avait une saveur bien différente en l'absence de son animateur. En effet, c'est Sabrina Cournoyer qui a assuré l'animation de Salut Bonjour week-end lors de la précédente édition, soulevant de nombreuses questions de la part des téléspectateurs. Où pouvait bien être Richard Turcotte?

Par l'entremise d'une story publiée sur ses réseaux sociaux, le principal intéressé a dévoilé la nature de son absence, évoquant des problèmes de santé. Il précise :

« Vous êtes plusieurs à demander ou à me demander pourquoi je ne suis pas à Salut Bonjour ce week-end, alors voici l'explication. Lundi dernier, je me suis fait faire une intervention dans le nez. Une double intervention, septorhinoplastie partielle et turbinoplastie. Vous aurez bien compris qu'il y avait quelque chose de croche dans tout ça, en fait tout n'allait pas dans le système nasal chez moi. [...] C'est encore pas mal bloqué. Mais, on a réparé toute la plomberie intérieure! Merci à mon ORL Éric Bilodeau, qui a fait une job extraordinaire. Est-ce que je respire du nez aujourd'hui? Pas encore. »

Son absence à l'animation de Salut Bonjour aura toutefois été de courte durée, précisant qu'il sera de retour dès la fin de semaine prochaine. Il profite également de l'occasion pour louer le travail de Sabrina Cournoyer, qui l'a remplacé de main de maître :

« Encore une fois, elle a fait une job extraordinaire, elle est tombée dedans quand elle était petite. C'est parfait! »

Nous souhaitons tout le rétablissement nécessaire à Richard Turcotte pour qu'il puisse revenir en pleine forme lors de la prochaine édition de Salut Bonjour week-end!

Mentionnons au passage que l'animateur a commenté récemment l'abolition de son poste à La Poule aux oeufs d'or. On vous invite à lire le tout ici.

Salut Bonjour week-end est diffusé les samedis et dimanches dès 6 h 30.