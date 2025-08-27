Accueil
Richard Turcotte commente l'abolition de son poste à La Poule aux oeufs d'or

« La vie se transforme, il faut faire avec ».

La poule aux oeufs d'or fête ses 30 ans
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Richard Turcotte était le présentateur de La Poule aux Oeufs d'or depuis 2018, mais il a appris au début de l'été qu'il ne faisait désormais plus partie de l'équipe.

« Il y a eu des restrictions budgétaires et mon poste y a passé », nous indique l'animateur de Salut Bonjour Week-end.

A-t-il été étonné d'apprendre cette suppression de poste? « Oui et non. On sait un peu c'est quoi la situation de la télé. J'ai un podcast qui s'appelle "Trace de break" et quand ils m'ont dit que c'était ça la situation, j'étais en train de tourner pour un commanditaire dans mon podcast. J'ai dit : "Regardez où je suis, je suis en train de tourner pour mon commanditaire. Je la comprends la situation. C'est pour ça que je fais mon propre podcast." C'est ça. La vie se transforme, il faut faire avec », indique-t-il, pragmatique.

« Je ne veux pas être dans l'attente. Je veux être dans l'action », ajoute-t-il. « Ça fait d'ailleurs partie de ma conférence. Être dans l'action, ça fait la différence. Il faut que je prêche par l'exemple. »

Sa conférence s'intitule Être l’artiste de sa vie. Apprenez-en plus ici.

Richard Turcotte est aussi entrepreneur. Il est, entre autres, actionnaire dans une agence d'importation privée de vin et franchisé de Soma Fit Club.

Évidemment, on peut aussi le voir les samedis et dimanches à Salut Bonjour Week-end dès 6 h 30.

