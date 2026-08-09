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Des ennuis de santé pour Charlotte Cardin

Elle doit annuler un événement à la dernière minute.

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Zachary Barde
Par Zachary Barde

Depuis plusieurs semaines déjà, l'autrice-compositrice-interprète Charlotte Cardin sillonne les festivals d'Europe, où ses nombreux fans s'entassent pour chanter en choeur ses plus grands succès.

En quelques années seulement, l'interprète de « Faufile » a su charmer les amateurs de musique outre-mer, elle qui connaît actuellement un grand élan de popularité dans toute la francophonie. Son talent et ses mélodies au rythme accrocheur lui ont d'ailleurs permis de recevoir un prestigieux prix, plus tôt cette année. Les détails ici.

Ce dimanche 9 août, Charlotte devait ainsi se produire en Belgique, au Ronquières Festival 2026. Malheureusement, en raison de problèmes de santé, elle s'est vue contrainte d'annuler sa présence à l'événement belge. Elle explique, dans une story publiée sur sa page Instagram, et que vous pouvez voir en bas de cet article :

« C'est avec énormément de tristesse que je dois annuler le spectacle de ce soir. Cela me brise le cœur, mais mes cordes vocales sont blessées et, sur recommandation médicale, je dois m'imposer un repos vocal strict pour les prochains jours. Je suis profondément désolée de ne pas pouvoir être avec aujourd'hui. J'espère de tout cœur pouvoir revenir vous voir bientôt :(( »

On lui souhaite de prendre tout le repos nécessaire, afin qu'elle puisse revenir sous le feu des projecteurs en forme.

Rappelons que la principale intéressé a récemment lancé un nouveau tube, « Take Me Back », qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. La tournée de spectacles de Charlotte Cardin pour l'année 2026 se terminera quant à elle le 26 août prochain, en France, à l'occasion du Rose Festival 2026.

Mentionné dans cet article

Photo de Charlotte Cardin
Charlotte Cardin

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