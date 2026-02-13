Charlotte Cardin reçoit une prestigieuse récompense

Depuis son passage à la toute première saison de La Voix, en 2013, Charlotte Cardin ne cesse de gravir les échelons et de faire connaître sa musique à l'international.

Signe de son évident succès outre-mer, l'autrice-compositrice-interprète native de Montréal a remporté ce vendredi le prix Artiste féminine de l'année, lors de la 41e édition des Victoires de la musique. Cette distinction, dont l'importance s'apparente aux Grammy, remis aux États-Unis, est décernée annuellement aux artistes qui prônent l'excellence artistique au sein de la francophonie. Les jurés ont couronné cet honneur à Charlotte pour sa musique qui se veut moderne, universelle et personnelle.

En acceptant le prix, sur La Seine Musicale de Boulogne-Billancourt, en France, Charlotte a déclaré :

« Je suis profondément émue et honorée de recevoir ce prix. Pour une Québécoise qui vient tout juste de s’installer à Paris, c’est un accueil que je n’aurais jamais osé imaginer. Être nommée aux côtés d’artistes que j’admire autant est un immense privilège. Je tiens surtout à remercier mon public : c’est grâce à vous que je peux créer librement, être vulnérable et savoir que mes chansons tombent entre de bonnes mains. Cette relation est ma plus grande fierté. »

Quel bel honneur pour cette artiste qui s'illustre de plus en plus sur la scène musicale d'ici comme ailleurs. Bravo Charlotte!

Il faut dire que la concurrence était particulièrement forte cette année; Charlotte étant nommée aux côtés des artistes Vanessa Paradis, Santa et Aya Nakamura. En outre, peu avant de recevoir son prix, la chanteuse a offert une prestation en direct de son plus récent succès « Tant pis pour elle », accompagnée de danseurs, dans un numéro qu'on a promis visuellement captivant.

Découvrez sa sublime robe dans la vidéo au bas de cet article.

Le communiqué émis suite à la victoire aux Victoires de Charlotte précise que l'année 2025 a été une année exceptionnelle pour l'artiste, alors que son rayonnement musical a atteint des sommets « historiques ». En date de décembre 2025, ses chansons totalisaient 1,36 milliard d'écoutes dans le monde entier, dont 74 millions aux États-Unis et 850 millions en Europe. Sa chanson « Feel Good », lancée en 2023, est d'ailleurs la plus jouée en radio et la plus diffusée sur les plateformes en France. Rien de moins!

Assurément, on ne peut qu'être fiers du chemin parcouru par Charlotte Cardin. Que nous réserve la suite de sa carrière?