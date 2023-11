Découvrez l'oeuvre de Mariana Mazza qui se retrouvera chez Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge

Hier soir avait lieu le vernissage de Bricolage et colle chaude, une seconde exposition pour Mariana Mazza. La série plaira aux fans d’arts visuels pop et très éclatés. En lire plus.

La collection met en lumière des célébrités et des personnages de films, dans une interprétation très libre et colorée, qu’on reconnaît bien à son instigatrice. Si les artistes et amis étaient présents à la galerie pour témoigner leur soutien à l’humoriste aux multiples talents, d’autres en ont aussi profité pour magasiner l’essentiel pour redécorer. C’est le cas, notamment, du couple à l’animation de Si on s’aimait, Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin, qui ont fait l’achat de l’une des pièces maîtresses de l’exposition, pour la somme de 2647 $.

Voyez les images de l’œuvre au bas de l’article.

L’animateur et réalisateur a choisi cette œuvre intitulée Passe ça à Kevin… Kevin n’est pas là, qui illustre les bandits du film iconique Maman, j’ai raté l’avion, parce qu’il adore ce long métrage des années 1990. « J’ai trouvé ça tellement intéressant la construction, la pensée et le côté avant-gardiste de ce genre de comédies-là. Ça représente une grande, grande comédie. Les deux acteurs qu’on voit (sur la toile) sont l’exemple des parfaits antagonistes, le méchant et l’idiot. Je pense qu’ils ont dû inspirer un paquet de duos d’acteurs par la suite. Quand tu regardes les films, encore aujourd’hui, c’est toujours aussi drôle. », explique Guillaume.

Il fait également l'éloge de la peintre et amie du couple.

Mariana, je l’aime beaucoup, je veux l’encourager à continuer ses belles œuvres d’art.

Même si c’est initialement le majestueux tableau à l’effigie de Forest Gump qui a fait battre le cœur de sa conjointe, Émily Bégin, cette dernière a convenu qu’il s’agissait d’un choix heureux pour toute la famille de repartir avec la toile faisant honneur au classique que ses enfants adorent. « Les enfants capotent sur Maman, j’ai raté l’avion. Guillaume a eu une bonne raison, on va le mettre dans la salle familiale des enfants, dans le sous-sol là où on écoute les films. Là, le temps des Fêtes arrive, et c’est certain qu’on va les réécouter », nous lance-t-elle.