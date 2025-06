Découvrez le prénom du nouveau-né de Mylène St-Sauveur

Cette semaine, Mylène St-Sauveur a annoncé avoir donné naissance à son deuxième enfant.

Elle et son conjoint, le journaliste Ludovick Bourdages, ne voulaient pas savoir le sexe du bébé avant sa naissance. « On s'est fermé les yeux pendant l'échographie, comme on avait fait à notre première », nous disait le couple ce printemps.

C'est donc à l'accouchement de la mère qu'ils ont appris qu'ils seraient parents d'un petit garçon.

La comédienne a partagé une première photo du poupon sur ses réseaux sociaux. C'est ainsi que nous avons appris que le nouveau-né se prénomme Laurier.

Voyez la publication au bas de l'article.

On se rappellera que, dans Alertes, le personnage de Mylène a perdu son bébé dans le dernier épisode de la saison. L'actrice nous disait ceci sur ce qu'elle a eu à jouer l'hiver dernier et qui sera diffusé cet automne. « [...] c'est très confrontant. C'est le fun de pouvoir jouer ça en ce moment, avec les émotions et les hormones que j'ai moi-même. C'est vraiment fascinant. »

Alertes sera de retour en septembre prochain.