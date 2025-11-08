Découvrez le nouveau projet prometteur de Katrine de Star Académie

Après avoir conquis le coeur des téléspectateurs lors de son passage à Star Académie, plus tôt cette année, Katrine Sansregret revient à la charge et propose cette fois un nouvel extrait d'une chanson bien connue.

Pour ce faire, elle a choisi d'unir ses force à l'auteur-compositeur-interprète bien de chez nous Fred Dionne, sur sa chanson « Eldorado », issue de son plus récent album. À cet effet, le duo propose une version acoustique du morceau-titre, qui pince notre ouïe avec son refrain accrocheur et ses notes country.

« On décolle, on n'a pas besoin de grand chose. Juste nos p'tites affaires, de quoi s'mettre su'l dos » chantent-ils en harmonie. Si « Eldorado » est parue en janvier dernier sur l'album du même nom, la période automnale leur a semblé propice à l'élaboration d'une toute nouvelle version; une proposition à laquelle on adhère entièrement.

Vous pouvez écouter un extrait dans la vidéo en bas de cet article.

À propos de cette pièce remaniée pour réchauffer nos coeurs refroidis par ce gris mois de novembre, et de la collaboration avec sa bonne amie Katrine, Fred explique que « depuis longtemps, j'avais envie d’entendre une voix féminine me donner sa perspective en réponse à ma suggestion de « décoller ». Très fier que mon amie Katrine ait accepté l’invitation en y mettant tout son talent. Une collaboration vraiment trippante avec une artiste que j’adore. Un sweet spot réconfortant entre nos deux styles. »

Nous leur souhaitons beaucoup de succès avec cette première chanson en duo, qui ne sera certainement pas la dernière!

Nul doute que les fans de l'académicienne seront nombreux à entonner cet hymne rassembleur et tout doux, eux qui ont rapidement adopté les deux plus récentes offrandes musicales de la jeune femme. Les détails ici.

Plus récemment, c'est toute la cohorte de Star Académie qui s'est vue récompensée d'un prestigieux honneur, au Premier gala de l'ADISQ 2025, en recevant le prix « Félix de l'année - Album de réinterprétation », pour leur album de reprises vendu à plus de 22 000 copies physiques, paru un peu plus tôt cette année.

Il ne faudra également pas manquer le Gala de ce dimanche, au cours duquel les Académiciens pourraient bel et bien repartir avec la statuette dorée « Album de l'année - Succès populaire ».