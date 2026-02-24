Découvrez le métier inusité de René Lajoie de La voix

René Lajoie, qu'on peut découvrir à La voix depuis quelques semaines, a de l'expérience dans le domaine de la musique et donne des spectacles ici et là, mais chanteur n'est pas son métier principal.

« J'ai un métier dans lequel je travaille minimum 40 heures par semaine. Je travaille dans le domaine des arts visuels sur les véhicules. Je suis vraiment un artiste manuel. Par exemple, je fais beaucoup de restauration ces temps-ci, de la restauration de vieux chevaux de carrousel qui sont centenaires. Je vais complètement les restaurer et je vais les peindre avec tout ce que ça implique, les détails et tout ça. »

Il ajoute : « Je fais beaucoup d'habillage de véhicules. Par exemple, des véhicules sur la route, l'électricien de son véhicule est complètement enveloppé d'une image pour faire la promo de son commerce. C'est des trucs que je fais. Je touche à beaucoup de choses. Je travaille beaucoup manuellement. »

« Le chant, il y a eu des périodes dans ma vie où je n'ai fait que ça. Les périodes de Don Juan entre autres qui ont duré une couple d'années parce que je suis allé à Paris, à Séoul avec l'équipe. Pendant cette période-là, je ne pouvais pas travailler dans d'autres choses. Il y a eu d'autres périodes aussi. En 2009, je suis allé en Suisse pour jouer Jean Valjean dans Les Misérables là-bas. J'ai été là-bas pendant près de 5 mois. »

René est membre du groupe Tocadeo, qui, à la fois, reprend des chansons connues à sa manière et interprète ses propre composition, des titres originaux. « On est quatre gars, veston-cravate et on peut reprendre, par exemple, une chanson de Ginette Reno à quatre harmonisée, une chanson de Céline, Jean-Pierre Ferland, autant qu'on va aller toucher au R&B des années 50-60. On est très, très, très versatiles et on a un très bon humour sur scène. »

« Les quatre gars de Tocadéo, on est tous des travailleurs autonomes, ce qui fait qu'on peut se libérer. Si on part deux, trois, quatre jours faire une tournée en Gaspésie, on est capable de gérer notre horaire en fonction de ça. »

