Découvrez la compagnie de Charlotte Verdier de Masterchef Québec

Charlotte Verdier, finaliste de Masterchef Québec 2025, a réussi à conquérir les téléspectateurs québécois cette saison.

« C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, que les gens soient autant impliqués », nous dit-elle. « Le nombre de messages, de commentaires, c'est complètement fou. En vrai, c'est comme si on vivait l'aventure une deuxième fois quand on regarde les épisodes et qu'on reçoit tout cet amour-là. C'est touchant de voir qu'à travers ce qu'on vit, on est capable aussi de partager des émotions. C'est plus grand que nous, en fait. C'est plus grand que juste aller à la télé et faire une compétition. On partage quelque chose qui est important autour des valeurs de la cuisine. Moi, je me reconnais beaucoup dans le fait de cuisiner pour ses proches et pour réunir les gens. De me dire qu'il y a des gens qui ont refait mes recettes à des repas de famille, je trouve ça complètement dingue.

De me dire que peut-être cette année, à Noël, il y aura des gens qui vont refaire mes recettes et que je vais un petit peu faire partie de leur moment. Tout ça, je trouve ça très précieux.

Dans l'émission, elle était décrite comme une « entrepreneuse », nous l'avons questionnée à savoir quelle était sa compagnie.

« Je travaille avec mon papa. On est une entreprise de liqueurs de cognac en France. Et c'est encore très, très nouveau », nous dit-elle.

« Depuis le début de l'année, j'ai repris cette entreprise-là dans le but de rendre le cognac, qui est un alcool assez... Souvent, on pense que c'est les grands-papas qui vont boire ça. Notre génération, on est un petit peu moins là-dedans. Et, en fait, j'ai envie de rendre la tradition et le produit de cognac beaucoup plus accessible. De le rendre plus moderne pour que ma génération ait envie aussi de consommer de bons produits du terroir et de développer cette gamme-là et puis de pouvoir l'importer au Québec », raconte-t-elle.

La compagnie s'appelle Fine & Spirits et le produit : Fleur Cognac.

Voyez une image au bas de l'article.

