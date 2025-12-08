Masterchef Québec : Voici ce que Charlotte a acheté avec son prix de 5 000 $ chez Tanguay

La semaine dernière dans Masterchef Québec, Charlotte Verdier remportait le défi « Suivez le chef » avec Samuel Sirois.

« C'est un défi qui a duré en réalité deux heures d'intensité totale. C'était des techniques que je n'avais jamais vues, que je n'avais jamais faites, que je n'étais même pas au courant qu'elles existaient. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment beau parce que la cuisine, à ce niveau-là, c'est une forme d'art. Et pour moi, dans toute forme d'art, il y a une partie de créativité et d'émotion. Mais il y a aussi une partie de technique et de discipline qui est super importante pour être capable justement d'exprimer ses émotions. Et c'est un défi où j'ai beaucoup appris de cette partie-là, de la technique qui était peut-être quelque chose que j'avais un petit peu moins à la base », indique la finaliste de la troisième saison de Masterchef Québec.

Comme elle a remporté ce défi, elle a remporté une carte cadeau de 5 000 $ chez Tanguay. Avec quoi s'est-elle gâtée?

« En début d'année, je me suis séparée de mon copain avec qui je vivais », nous raconte-t-elle. « Tout ce qui était en cuisine, c'était beaucoup lui qui l'avait. Tout le matériel de cuisine, je suis repartie de zéro. J'ai donc pu m'acheter de magnifiques couteaux japonais chez Tanguay qui changent la vie. Je les ai reçus depuis quelques semaines maintenant. Et c'est vrai que c'est du bon matériel. J'ai pu prendre aussi pas mal de vaisselle pour recevoir. J'adore pouvoir recevoir mes amis chez moi. Donc d'avoir vraiment de la belle vaisselle pour créer des tables et faire des beaux souvenirs, je trouve que ça fait partie de l'art de recevoir. Puis je n'ai pas tout dépensé encore. J'ai plein d'inspiration, mais je ne veux pas tout brûler d'un coup. »

À noter que Charlotte avait aussi remporté une autre carte cadeau de 1 500 $ chez Tanguay lors d'un précédent défi, ce qui porte son total à 6 500 $.

Puis, elle n'a toujours pas mis la main sur son prix de finaliste, soit six mois d'épicerie gratuite. « J'ai hâte parce que je sais que de pouvoir avoir de l'épicerie gratuite, ça fait aussi qu'on peut s'offrir un produit peut-être un petit peu plus noble. Des choses qu'on a envie de travailler, qu'on ne peut pas forcément travailler dans la vie de tous les jours parce que ça coûte un petit peu plus cher. J'ai envie d'aller chercher des produits que je ne connais pas encore et de les sublimer, de faire des plats un petit peu plus gastronomiques chez moi. »

Les amis qu'elle recevra à sa table dans les prochains mois seront très chanceux! On lui souhaite un temps des fêtes gastronomique!