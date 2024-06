Déborah de Survivor Québec retrouve son emploi après avoir été licenciée

En tout début de saison de Survivor Québec, une pétition circulait sur le web afin que Déborah retrouve son poste d'enseignante au primaire.

Il faut savoir qu'à son retour de l'aventure, elle a appris qu'elle avait été licenciée. Quand elle a appris qu'elle avait été choisie pour participer à l'émission, elle avait demandé deux mois de congé au centre de service scolaire, ce qui lui avait été refusé. Elle a décidé de partir aux Philippines malgré tout.

Avant son départ, rien n'avait été décidé quant aux sanctions qu'on lui imposerait. C'est son amie qui lui a annoncé la mauvaise nouvelle de son licenciement dans la voiture, en route vers la maison.

« J'avais eu la gueule à terre, je n'en revenais pas. Heureusement que j'étais assise dans la voiture parce que je pense que j'aurais dû m'asseoir, je ne parlais plus, j'étais sans voix, je n'en revenais pas. Je me suis dit : c'est pas vrai, je suis partie faire une aventure incroyable, je reviens, je veux faire briller le centre de service scolaire, je veux faire briller mon école, puis on m'annonce ça. »

Elle poursuit : « Je comprends tout à fait qu'ils veulent me punir parce que j'ai pris cette décision [NDLR : quitter pendant deux mois malgré un refus], mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, mon dossier est nickel, je suis une enseignante aimée [...] : est-ce qu'un employé qui a un beau parcours et qui décide quand même de partir mérite la première sanction : le licenciement? J'ai trouvé ça quand même fort. »

Avec l'aide de son syndicat, Déborah a finalement réussi à signer un accord avec le centre de service scolaire. « Ils ont fait une entente avec moi qui m'offrait vraiment un entre-deux. Je ne perdais pas tout, mais je ne récupérais pas tout. C'est ce que je voulais dans le sens que j'ai pas eu la plus grosse sanction. »

[Cette histoire] est venue ternir mon aventure. J'ai pu retourner dans mon école, mais tous mes collègues marchaient sur des oeufs.

Elle ajoute : « Tout le monde avait peur de me faire briller au sein de l'école. Les gens n'ont rien osé faire comme une journée spéciale avec les élèves ou mettre un message dans le Facebook de l'école pour me féliciter de mon parcours. Il y avait comme toujours quelque chose qui planait. Ils se disaient : "est-ce qu'on a le droit de féliciter Déborah?" ».

Déborah indique utiliser son expérience à Survivor Québec pour inculquer certains bonnes valeurs à ses élèves. « Il y en a qui me disent : "Je suis triste, tu as été éliminée". Je leur dis : "Oui, t'as le droit d'avoir de la peine que j'aie été éliminée, mais regarde tout le parcours que j'ai fait. Dans la vie, on ne gagne pas tout, mais regarde comme je sors de là grandi." Tout ce que j'ai appris sur moi, c'est ça que j'essaie de leur apprendre. Les enfants jeunes comme ça, quand on fait des jeux, ils sont souvent de mauvais perdants. Puis moi, en sortant la tête haute comme je suis sortie, c'est une leçon de vie que je montre à mes élèves. »

Notons que Déborah enseigne à l'école Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Hyacinthe.

La finale de Survivor Québec sera diffusée le dimanche 16 juin à 20 h sur les ondes de Noovo.