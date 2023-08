Debbie Lynch-White revient sur l'annonce de sa séparation : « Je m'attendais à des critiques homophobes »

Une séparation n'est jamais chose facile, encore moins quand il faut la vivre dans l'oeil du public. Cette semaine, la comédienne Debbie Lynch-White a annoncé sa rupture dans un message empreint de douceur. Elle était mariée depuis plusieurs années avec Marina Gallant.

Au lendemain de cette annonce difficile, nous l'avons croisée au lancement de la programmation 2023-2024 de Télé-Québec, où elle a bien voulu revenir sur ses propos publics de la veille, dans une ambiance où tous avaient envie de la serrer dans leurs bras.

« Ça va bien. J'ai des up and down. Il y a plein de moments émotifs à travers ça », déclare-t-elle d'emblée, en nous donnant de ses nouvelles.

Elle poursuit : « Mais pour vrai, c'est la plus belle séparation qu'on pouvait se donner. Il n'y a pas eu d'esclandre, il n'y a pas eu de chicane, pas de trahison. Ça se fait dans la douceur, dans l'empathie, dans la bienveillance beaucoup. On va toujours être là l'une pour l'autre. Cette fille-là, c'est ma famille. On va aller aux Gémeaux ensemble. On s'aime encore, c'est juste que dans cette forme-là, dans ce modèle-là, il n'y a plus ça. On aime le voir comme la relation qui se transforme vers autre chose. »

Concernant les réactions de l'entourage, elle ajoute : « En ce moment, j'y vais vraiment une journée à la fois. On a reçu tellement d'amour, et ça m'a fait du bien. Les gens ont vraiment été fins, tous mes collègues. C'est vraiment plein d'amour et les gens qui nous connaissent savaient qu'on était pleine d'amour. Ç'a comme fait du bien de le dire, ç'a enlevé un poids hier. Je pense que je voyais ça plus difficile que ça l'a été. Je m'attendais à des critiques homophobes, je n'en ai pas eues. »

On retrouvera Debbie Lynch-White dans le téléroman Le pacte, sur les ondes de Télé-Québec, pour une troisième saison à l'hiver 2024. Elle y incarne le rôle d'une directrice d'école : « C'est la directrice que tout le monde déteste, car elle est beaucoup trop imbue d'elle-même. Elle déplace de l'air. »

Plus encore, nous pourrons voir la comédienne dans le film Les belles-soeurs réalisé par René Richard Cyr, pour lequel le travail est déjà commencé. La distribution toute étoile nous en mettra plein la vue, selon Debbie Lynch-White : « La chorégraphie du début, ça va être hallucinant, c'est comme un La La Land. »

Le film, issu de l'oeuvre de Michel Tremblay, doit voir le jour en juillet 2024. Le tournage aura lieu du 5 septembre au 27 octobre 2023.

Enfin, Debbie Lynch-White tourne en ce moment la nouvelle compétition culinaire La coupe BBQ, qu'elle fait en compagnie du chef Antonin Mousseau-Rivard. L'émission sera diffusée en 2024 à Zeste.