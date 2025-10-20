Accueil
Debbie Lynch-White au coeur d'une campagne de sensibilisation très importante

Une campagne particulièrement nécessaire et importante.

Image de l'article Debbie Lynch-White au coeur d'une campagne de sensibilisation très importante
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Du 20 au 31 octobre se tiendra la 3e édition de la campagne « La grossophobie, ça suffit! », en collaboration avec le Groupe ÉquiLibre.

Pour l'occasion, la comédienne Debbie Lynch-White participe à une campagne de publicité dans laquelle on constate que plusieurs commentaires, qui semblent pourtant banals, peuvent avoir une teneur grossophobe pour la personne qui les reçoit.

Voyez la vidéo si pertinente ci-dessous.

On peut lire sur la page du groupe ÉquiLibre : « Quoi de mieux pour commencer la semaine qu’une vidéo de sensibilisation qui aborde un aspect souvent méconnu et plus subtil de la grossophobie?

Au quotidien, les personnes grosses font face à toutes sortes de situations grossophobes qui passent souvent inaperçues pour les autres. Aujourd’hui, nous avons envie de vous partager des exemples typiques afin de prendre conscience de ces injustices et de pouvoir être de meilleur.e.s allié.e.s. Parce qu’en prendre conscience fait toute la différence! »

Chose certaine, avec cette vidéo, ÉquiLIbre et Debbie Lynch-White montrent bien que chaque réflexion ou petit geste peut compter pour faire de notre monde un monde meilleur, sans les effets délétères de la grossophobie.

Rappelons que nous pourrons voir la formidable Debbie Lynch-White très bientôt sur grand écran, dans un long métrage sportif qui promet de nous faire rire et de nous divertir. On vous en dit plus ici.

