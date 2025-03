De retour à la maison, Loïc de Star Académie partage une photo avec sa magnifique conjointe

Loïc a quitté l'aventure Star Académie il y a deux semaines.

Depuis, il est retourné chez lui en Abitibi-Témiscamingue et a retrouvé sa famille et son amoureuse, Alexanne.

D'ailleurs, le jeune chanteur a partagé une photo de couple récemment sur ses réseaux sociaux. Voyez-la au bas de l'article.

Si on se fie aux publications de la jeune femme, les tourtereaux se fréquentent depuis quelques mois à peine. Il y a 14 semaines, elle écrivait ceci en partageant un cliché dans sa voiture : « The most beautiful part is,

I wasn’t even looking,

When you found me,

Thank you for showing me,

What gentle love is. »

Alexanne a récemment partagé une vidéo sur Tik Tok qui concerne son conjoint, et celle-ci a été vue près de quatre millions de fois. Voyez-la aussi ci-dessous.

Loïc a reçu une dose d'amour impressionnante du public à sa sortie de l'Académie. Il nous en parlait ici.