Star Académie : Loïc étonné par la vague d'amour qui le submerge en ce moment

C'est Loïc qui a dû quitter l'aventure Star Académie dimanche soir, après que Mia ait été sauvée par le public et Albert, par les profs.

Le jeune homme de Val-d'Or a reçu une immense dose d'amour à sa sortie de l'académie. Les téléspectateurs ont été nombreux à exprimer leur immense déception de voir Loïc quitter.

« Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai pris un peu de temps pour assimiler l'impact des réseaux [sociaux], revenir à mon téléphone. C'est certain que j'ai reçu une grosse vague d'amour et de support du public », nous dit-il.

Je n'aurais pas pensé que ma personnalité aurait pu marquer autant le public.

Il ajoute : « Je suis très satisfait et très reconnaissant envers le public, qui a eu confiance en moi et qui a voté pour moi à deux reprises. Ce n'est quand même pas rien! »

« C'est certain que j'aurais pensé être le choix du public hier, mais on a tous livré d'excellentes performances. Tout le monde a été sublime. C'était digne d'une demi-finale ou d'une finale. Sérieusement, je n'aurais pas voulu être à la place du public et devoir voter », dit-il.

Loïc comprend le choix des professeurs. « On a vu un Albert qu'on n'avait jamais vu. Il faisait même peur à un moment donné. Il donnait les coups de pied, les coups de poing. On a vu un autre Albert hier soir. Il a livré toute une performance. C'est tout en honneur. Je n'ai pas la voix aiguë qu'il a. Dans les highs comme ça, j'ai une voix plutôt grave. Les professeurs et le public ont choisi tout simplement ce qu'ils avaient envie de voir continuer d'évoluer dans l'académie. Pour ma part, je sais que j'ai évolué énormément. J'ai grandi de cette belle aventure-là. »

Loïc n'a aussi que de bons mots pour celle qui l'a battu au vote du public, Mia. « Le public est tombé en amour. Mia, c'est une boule d'énergie. Si elle arrive à bien contrôler cette énergie, comme Garou lui a répété, [...] elle va se rendre jusqu'en finale. »

« Elle livre toujours de très bonnes performances », souligne Loïc. « Elle a une facilité à s'adapter à n'importe quel type de chanson. À 16 ans, elle connaît plus de chansons que j'en connaissais à son âge, et je pensais que j'en connaissais. Elle chante du rap, elle chante de l'opéra, elle fait du jazz. Elle chante de tout et elle est excellente dans tout. »

Les professeurs ont rencontré Loïc après son élimination, comme ils le font avec chaque candidat exclu. « Ils ont été sous le choc de voir l'évolution que j'ai pu faire depuis si peu de temps, en quelques semaines. J'ai été réceptif tout au long de l'aventure. Je n'ai pas été égoïste. J'ai été réceptif et compréhensif. J'ai compris mes faiblesses. J'ai compris les trucs que je devais améliorer. Je pense que ça a été très admirable pour eux. Ils sont venus me le dire. Ils m'ont pris fort dans leurs bras. »

Rappelons que, la semaine dernière, Loïc et tous ses colocs ont participé au lancement de l'album Star Académie 2025. Voyez nos photos de ce grand évènement (avec distanciation) ici.