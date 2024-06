De prestigieux honneurs remis à Charles Tisseyre

Le célèbre vulgarisateur Charles Tisseyre célèbre sa 50e année chez Radio-Canada. Pour l'occasion, l'équipe de Radio-Canada a souligné cet anniversaire, en partageant la bonne nouvelle : ce dernier sera récipiendaire de non pas un, mais trois honneurs.

Il faut dire que l'animateur à la barre de l'émission Découverte (depuis 27 ans!), avec sa voix singulière et sa personnalité chaleureuse, a marqué de nombreux foyers québécois. Mais au-delà du public, c'est aussi toute une communauté de scientifiques qui est transformée par son travail.

Ainsi, l'Université du Québec à Montréal lui a décerné un doctorat honoris causa afin « de souligner sa remarquable contribution à la diffusion des savoirs et son apport considérable à l’avancement de la culture scientifique au Québec ». Un doctorat honoris causa est une marque de distinction offerte par une université à une personnalité. Il en avait d'ailleurs reçu une autre, de l'université de Sherbrooke, cette fois, en 2019. L'UQAM a par la même occasion remis une toge à 5 autres personnes influentes, dont le chanteur Daniel Bélanger.

L'Association des communicateurs scientifiques du Québec ainsi que Radio-Canada ont conjointement remis le prix Thérèse-Patry au sympathique journaliste. C'est un prix qui souligne l'apport d'une personnalité à la culture scientifique québécoise. Parmi les anciens couronnés, on compte aussi Boucar Diouf.

Enfin, le 19 juin prochain, Charles Tisseyre se verra remettre la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec. Il sera fait Chevalier de l'Ordre national du Québec pour souligner son apport au rayonnement du Québec et sa participation de façon significative à son évolution. Un autre animateur que vous aimez beaucoup s'est lui aussi vu récompensé d'un honneur à l'Assemblée nationale récemment. Voyez de qui il s'agit ici.

Saviez-vous que...

Le journaliste scientifique a grandi sur les plateaux de télévision? En effet, sa mère, Michelle Tisseyre, était elle aussi animatrice. Étant une grande vedette à cette époque, elle était à la barre de Music-hall, une émission de variétés diffusée à Radio-Canada dans les années 1950. Elle a aussi animé le talk-show Rendez-vous avec Michelle et a obtenu, en 1959, le prix Miss Radio-Télévision, remis à l’artiste la plus populaire. Apprenez-en plus dans ce récit numérique.

Écoutez Découverte les dimanches, 18 h 30, sur les ondes d'ICI Télé et sur Tou.TV.