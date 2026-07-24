De graves ennuis de santé pour Vanessa Pilon

Ce vendredi, la chroniqueuse et animatrice Vanessa Pilon a partagé sur ses réseaux sociaux une mauvaise nouvelle à ses abonnés, concernant son état de santé.

En effet, via une story publiée sur sa page Instagram, que vous pouvez voir en bas de cet article, on apprend qu'elle a contracté la maladie de Lyme, après avoir été piquée par une vilaine tique. Elle explique :

« Les amours. Une tique m'a donnée la maladie de lyme. Je feel terrible. C'est no joke cette maladie. Faites vraiment attention, scannez-vous partout le soir. Elles peuvent vraiment être minuscules à la phase nymphe. Celle qui m'a piquée était grosse comme une tête d'aiguille. J'ai vraiment été chanceuse d'être prise en charge rapidement. »

Heureusement, Vanessa a pu bénéficier de soins rapides et efficaces, qui devraient lui permettre de se rétablir rapidement et d'éviter d'éventuelles complications. La maladie de Lyme étant une maladie grave et passe bien souvent inaperçue avant qu'il ne soit trop tard. En pleine saison estivale, il convient ainsi, à l'instar de l'animatrice, d'être vigilant et, si besoin est, d'agir rapidement. Chose certaine, nous lui souhaitons un prompt rétablissement!