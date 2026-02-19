Séparation pour Alex Nevsky et Vanessa Pilon

Vanessa Pilon a récemment confié au magazine 7 Jours qu'elle et le chanteur Alex Nevsky ne formaient plus un couple depuis l'été.

Vanessa précise tout de même qu'elle et son ex-conjoint forment « une fantastique équipe de co-parents » pour leur fille, Claire, qui a 7 ans et demi.

L'influenceuse ne s'est pas étendue sur les raisons de leur séparation.

Rappelons qu'aux dernières nouvelles, les deux artistes vivaient dans les Cantons-de-l’Est, dans une maison qu'ils s'étaient fait construire.

Aucun des deux principaux intéressés n'a commenté la nouvelle pour le moment.

Notons que Vanessa Pilon bûche sur plusieurs projets pour le web que vous pouvez découvrir via ses réseaux sociaux et Alex Nevsky prépare un nouvel album.