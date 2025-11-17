Dany Turcotte reçoit l'appui d'une personnalité bien connue

Ce lundi sur ses réseaux sociaux, Dany Turcotte publie un message sur ses réseaux sociaux dans lequel il raconte avoir reçu un téléphone qui l'a pris par surprise et qui lui a particulièrement fait plaisir, en marge du lancement de sa plus récente oeuvre littéraire, Les Belhumeur, un roman à l'eau de vaisselle.

Il écrit : « Hier, j’ai reçu un appel qui m’a rendu comme trop heureux. C’était notre Janette Bertrand nationale qui me téléphonait en surprise pour me dire qu’elle avait adoré mon roman “Les Belhumeur “. Honnêtement qu’elle prenne de son précieux temps pour me lire m’a touché droit au cœur! La plus belle des motivations à poursuivre mon travail d’écriture. C’est promis, je vais t’en écrire un autre Janette 🥳 »

Voici ce que vous pouvez lire en quatrième de couverture du livre : « La table est recouverte de petites bouchées pour le 5 à 7, afin de tenir avant le barbecue. Des bretzels, des party mix, trois saveurs de chips et, bien évidemment, les inévitables crudités et le célèbre houmous issu d'une soi-disant fontaine de Jouvence, spécialement inclus pour se donner l'illusion de se tremper le céleri dans une jeunesse éternelle. Décidément, cette réunion familiale sera le théâtre d'un moment historique chez les Belhumeur. »

Voici le portrait d'une famille modèle. Un père, une mère, un fils, une fille. De plus près, cependant, sous les filtres et les faux-semblants, cette famille pour le moins nucléaire est au bord de l'explosion. Cette belle illusion d'harmonie vole en éclats le jour où Julien, le fiston, décide de sortir du placard dans lequel son père l'a emmuré toute sa vie. Daniel, le paternel, un bonhomme borné aux idées périmées depuis belle lurette, se retrouve devant une impasse. S'amorce alors pour lui et le reste du clan Belhumeur un pèlerinage sur le terrain miné de l'acceptation.

Une histoire de haute démolition et de reconstruction, portée par un humour mordant et des personnages truculents.

Les Belhumeur est disponible dans toutes les bonnes librairies.

