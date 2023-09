Daniel Bélanger partage un dessin déchirant à la suite du décès de Jean-Marc Vallée

C'est avec stupéfaction que les Québécois et le reste du monde ont appris en ce levant ce lundi matin le décès du réalisateur Jean-Marc Vallée. Plus de détails ici.

Les vedettes québécoises ont été nombreuses à s'exprimer face à cette triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

Le chanteur Daniel Bélanger, qui partage souvent ses croquis sur son compte Instagram, a fait un petit dessin, simple mais puissant, afin d'illustrer notre deuil collectif.

Plusieurs autres personnalités publiques ont partagé leurs émotions ce lundi. Louis Morissette écrivait : « Je n'aurai jamais eu la chance de lui dire à quel point je l'admirais, qu'il nous rendait fiers et nous donnait le droit de voir grand. Même inachevé, son héritage est immense. Merci Jean-Marc Vallée. »

De son côté, Monia Chokri indique : « Cher Jean-Marc, tu étais un modèle, un mentor et une grande fierté. Tes films et tes séries faisaient du bien à l'âme, aux yeux, aux oreilles, au cœur. Mes pensées à tes enfants, à nos amis. Tu vas nous manquer. Beaucoup. Beaucoup. Avec tout mon respect, mon amour et mon admiration. Salut. »

L'actrice américaine Reese Witherspoon, qui a travaillé avec Jean-Marc Vallée sur la série Big Little Lies, a indiqué sur Instagram : « Mon cœur est brisé. Mon ami. Je t'aime. »