Clodine Desrochers joue la mère d'une comédienne bien connue qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau

Jeudi, Clodine Desrochers a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle avait décroché un nouveau rôle au cinéma.

En effet, la gagnante de la deuxième saison de Sortez-moi d'ici jouera dans le film Mille secrets mille dangers de Philippe Falardeau, adaptation du roman du même nom d'Alain Farah, qui a remporté le prestigieux Prix littéraire du Gouverneur général en 2022.

Elle incarnera la mère de Virginie, jouée par Rose-Marie Perreault. La ressemblance entre les deux actrices est frappante. Constatez le tout sur la photo partagée par Clodine sur ses réseaux sociaux au bas de l'article.

Au sein de la distribution, on retrouvera aussi Neil Elias, Hassan Mahbouba, Georges Khabbaz, Hiam Abou Chedid, Rose-Anne Déry, Nathalie Tannous et Paul Ahmarani.

Le résumé du film se lit comme suit : Alain se marie avec Virginie. La journée sera grandiose, la journée sera parfaite et les tantes libanaises d’Alain parleront de cette noce pour des années à venir. Mais Alain a mal au ventre. Une colère sourde gronde en lui. Il craint les retrouvailles de ses parents dont le divorce orageux a troublé son enfance. Il craint le retour en force de ses crises d’anxiété, il craint sa dépendance aux médicaments dans laquelle il est sur le point de retomber. Son cousin Édouard, véritable frère, a promis aux mariés de les parader dans une Mustang décapotable. Sauf que le jour du mariage, Édouard a la tête ailleurs. Il fomente un projet nébuleux et veut absolument en parler à Alain. Ce faisant, Édouard convoque les fantômes du passé et plonge Alain dans une angoisse proche du délire. Alain n’a plus qu’une seule ambition : survivre à la plus belle journée de sa vie.

Mille secrets mille dangers prendra l'affiche en 2025.