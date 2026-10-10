Claudie Mercier change de tête et ça lui va à ravir!

Une nouvelle ère commence pour Claudie Mercier! On peut effectivement dire que la populaire créatrice de contenu a connu des jours moins mouvementés. D'abord, celle-ci a annoncé publiquement il y a quelques semaines sa séparation d'avec Mathieu Pellerin, son conjoint des dernières années. Pour rappel, ceux-ci s'étaient rencontrés à Occupation Double Afrique du Sud.

Puis, Claudie a dévoilé tout récemment qu'elle était en couple avec le coach en ligne et entraîneur personnel Nicolas Laferrière. Une relation naissante qui, comme elle l'indiquait cette semaine entrevue, lui permet d'être « Claudie Mercier, une femme à part entière, une femme qui s'épanouissait déjà avant de rencontrer Nic. Je demeure mon propre pilier. Je demeure la personne sur qui je dois compter à tous les jours, 24 heures sur 24. » C'est à lire ici.

Pour amorcer ce nouveau chapitre de sa vie, Claudie est ainsi passée chez le coiffeur, où elle a dit adieu au teint blond de ses cheveux auquel nous étions habitués. Plus foncée et brune, sa nouvelle tête, proposée par l'artiste capillaire Éric Charpentier, lui va à ravir.

Vous pouvez voir le résultat ci-dessous.

Dans les commentaires sous la publication, plusieurs internautes et personnalités connues sont sous le charme et félicitent la jeune animatrice d'avoir osé un brin de changement.

Côté professionnel, nous pouvons voir Claudie dans la première saison de L'usine de peurs, cette émission surprenante (et terrifiante), dans laquelle des influenceurs sont réunis sous un même toit et réalisent une série de défis sous la gouverne de Cocotte.

C'est à voir sur Crave dès maintenant.