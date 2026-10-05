Claudie Mercier commente sa nouvelle relation : « L'amour, ça n'a pas de timing »

Tout récemment, Claudie Mercier, dont la séparation avec Mathieu Pellerin a été très médiatisée, a annoncé qu'elle avait retrouvé l'amour.

Son nouveau conjoint est Niclaf, un créateur de contenu lifestyle. Voyez une image du couple au bas de l'article.

« Quand tu es une personnalité publique, veux, veux pas, tu partages ta vie privée aux gens. Pas que je doive partager ma vie privée, mais pour moi, ça me semblait tellement naturel de le faire parce que vous êtes à mes côtés, vous me suivez à tous les jours dans mon quotidien. Puis moi, je déteste garder les choses pour moi. Nic [et moi], on faisait des petits soft lunchs ici et là, puis j'étais comme : "là, moi, je veux juste montrer à ma communauté que oui, on est ensemble". Of course, je vais attendre d'être avec Nic avant de vous conter comment ça s'est passé de nos deux côtés. J'ai comme hâte de vous en parler, mais en gros, je pense que je ne vous cacherai pas que c'était calissement inattendu et très surprenant. Je n'étais vraiment pas en mode flirt, pas en mode recherche, pas du tout. Zéro pis une barre », a-t-elle indiqué dans des vidéos en story.

Elle ajoute : « Je suis comme juste vraiment comblée de savoir que j'ai ma communauté qui me supporte. Puis oui, évidemment, il y a des petits commentaires qui sont comme un peu négatifs, mais pour vrai, je m'en bats les couilles. En faisant l'annonce, j'étais déjà prête à recevoir des opinions, des jugements. Bon, évidemment, je ne me serais jamais attendue à recevoir une aussi belle dose d'amour. Fait que ça, pour vrai, reconnaissante, privilégiée x mille. Merci du fond du coeur ».

L'amour, ça n'a pas de timing. L'amour, ça peut arriver devant toi sans que tu t'en attendes. Puis c'est souvent ça qui arrive. Puis moi, je réalise vraiment que... It was meant to be, pour vrai.

« Je ne vous cacherez pas qu'il va faire partie de mon quotidien », enchaîne-t-elle. « Donc vous allez le voir souvent dans mon contenu. Mais sachez qu'à travers tout ça, je demeure Claudie Mercier, une femme à part entière, une femme qui s'épanouissait déjà avant de rencontrer Nic. Je demeure mon propre pilier. Je demeure la personne sur qui je dois compter à tous les jours, 24 heures sur 24. Nic est un ajout extrêmement bienveillant et positif à ma vie. »

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur à deux!