Claude Dubois nous donne des nouvelles de sa santé

Ce jeudi, nous avons eu l'immense bonheur de converser avec le grand Claude Dubois, qui fait partie des artistes qui composent le Grand spectacle de la fête nationale à Québec cet été. Découvrez tous les détails à ce sujet ici.

Ce faisant nous en avons profité pour prendre des nouvelles de santé, lui qui avait annoncé il y a quelques années être atteint d'un cancer de la moelle osseuse. Il a gentiment accepté de nous dire ce qu'il en est.

« Oui, j'ai un cancer de la moelle osseuse », réitère-t-il, avant d'ajouter « Ça va très très bien! »

« C'est magique! On remercie le ciel. Mais comme on a dit, le tort qui a été causé par le problème de moelle osseuse a été causé. Ça n'a pas disparu. Mais ça dort. Pour une fois que ça sert à quelque chose, quelque chose qui dort », ajoute-t-il en souriant.

Il indique, à la blague : « Vous n'êtes pas reposé avec moi. Je ne serai pas reposant. »

Cela tombe bien, puisque c'est exactement ce que nous souhaitions!

Ce faisant, l'interprète continuera de nous ravir avec sa musique qui traverse les âges sans prendre une ride.

« Moi, je ne cherche pas à écrire de nouvelles tounes. J'essaie de projeter d'une façon convenable ce que j'ai écrit. Puis j'essaie de chanter comme du monde », nous dit-il concernant les spectacles qu'il continue à donner.

Concernant le Grand Spectacle de la Fête nationale, il nous dit : « On veut que les Québécois continuent à être fiers de leur langue. C'est vraiment un moment magique! »

_________

C'est un rendez-vous le 23 juin!

Ouverture du site : 18 h

Première partie : dès 19 h 30

Grand spectacle de la fête nationale dans la capitale sur les Plaines : dès 21 h

Le Grand spectacle sera diffusé dès 21 h 30 à Télé-Québec, sur l’appli et sur telequebec.tv

ainsi qu’à Rouge FM et sur iHeartRadio

***

Rediffusions à Télé-Québec : le 24 juin à 18 h et le 27 juin à 22 h 30

Également présenté dès le 25 juin sur les plateformes numériques de TV5MONDE en plus d’être télédiffusé dans plus de 200 pays et territoires.