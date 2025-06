Voici les artistes qui participeront au spectacle de la Fête nationale à Québec

Ce jeudi, les médias étaient conviés au Musée de la civilisation de Québec pour découvrir la programmation de la Fête nationale à Québec, et les artistes qui participeront au Grand spectacle de la fête nationale dans la capitale, sur les plaines d'Abraham.

Encore cette année, Télé-Québec est un fidèle partenaire pour la diffusion du spectacle sur ses ondes, le soir de l'événement.

Dès 19 h 30, le coup d’envoi sera donné avec la première partie, assurée par Alaclair Ensemble. Fort de sept opus aux rythmes galvanisants, le collectif de hip-hop québécois réchauffera assurément un public nombreux. Nous nous souhaitons une soirée sans pluie, contrairement à l'année dernière où c'était un véritable déluge.

Dès 21 h, c’est plus d’une cinquantaine d’artistes qui se succéderont sur les planches pour faire vibrer la foule. Sous la codirection artistique d’Alex McMahon et de Benoit Landry, et avec le regard expert du réalisateur Luc Sirois, une foule de talents renommés du Québec se joindront à la fête : Alaclair Ensemble, Ariane Moffatt, Bleu Jeans Bleu, Claude Dubois, Gab Bouchard, Garou, Kwe! On a quelque chose à raconter, Mélissa Bédard, Marie Denise Pelletier, Marie-Pierre Arthur et Sarahmée.

« On veut que les Québécois continuent à être fiers de leur langue. C'est vraiment le moment magique », nous dit Claude Dubois, qui soulignait avoir été des premières éditions du Grand spectacle, dans les années 70.

Ceux-ci seront accompagnés de danseurs, d’acrobates, de musiciens et de choristes pour offrir un spectacle vivant et festif. En toute complicité, ils et elles revisiteront les grands succès qui ont marqué l’imaginaire de plusieurs générations. Une programmation inédite et généreuse, un spectacle à grand déploiement et la frénésie d’une fête qui rassemble année après année : tous les ingrédients sont réunis pour des célébrations dignes de notre fierté collective!

« Gens du pays » souffle cette année ses 50 bougies, et le Grand spectacle souhaite lui rendre hommage. Ainsi, les artistes entonneront la chanson emblématique de Gilles Vigneault, entraînant avec eux des milliers de voix qui s’élèveront à travers les Plaines.

Pour la première fois de l'histoire, c'est un couple qui offrira le discours patriotique, soit Bianca Gervais et Sébastien Diaz.

Bianca Gervais nous dit : « Tu l'accueilles comme artiste une fois dans ta vie. Il n'y a pas de deuxième. On est le premier couple, cela dit, dans l'histoire. Ça fait que je trouve ça super drôle et super le fun. On va juste l'accueillir, cette fébrilité-là. »

Garou indique : « La semaine prochaine, on commence des répétitions. Là, tout le monde répète un peu de son côté. On ne peut pas tout le temps être là ensemble, toute la gang. Donc, ça va être juste avant le show qu'on va tout mettre ça ensemble. Mais ça, j'aime ça, quand c'est spontané! » Le chanteur espère pouvoir infuser un peu de folie et d'amusement dans ce spectacle légendaire, comme il le fait à chacune de ses présences sur scène.

_________

C'est un rendez-vous le 23 juin!

Ouverture du site : 18 h

Première partie : dès 19 h 30





Grand spectacle de la fête nationale dans la capitale sur les Plaines : dès 21 h

Le Grand spectacle sera diffusé dès 21 h 30 à Télé-Québec, sur l’appli et sur telequebec.tv

ainsi qu’à Rouge FM et sur iHeartRadio

***

Rediffusions à Télé-Québec : le 24 juin à 18 h et le 27 juin à 22 h 30

Également présenté dès le 25 juin sur les plateformes numériques de TV5MONDE en plus d’être télédiffusé dans plus de 200 pays et territoires.