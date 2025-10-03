Accueil
Claire Pimparé fait une rare apparition sur un tapis rouge avec son fils connu

Un beau duo talentueux!

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce jeudi était jour de fête, alors qu'un tapis rouge avait été organisé au Cinéma Quartier Latin de Montréal pour le lancement du film Ma belle-mère est une sorcière, en présence de tous les artistes et artisans du film.

C'est ainsi que nous avons pu croiser Claire Pimparé, alias Passe-Carreau, qui tient un petit rôle dans le long métrage.

Elle a foulé le tapis rouge au bras de son fils, Dominic James (voir sa photo ici). Il s'agit du producteur et scénariste du film. Celui-ci a acquis les Productions La fête il y a quelques années, relançant la franchise des Conte pour tous, pour notre plus grand bonheur.

Voyez notre photo de mère et fils ci-dessous.

Dans Ma belle-mère est une sorcière de Dominic James, après la séparation de ses parents, Margot, une préadolescente marginale, se donne comme défi de réunir sa famille. Un jour, en rentrant de l’école, elle découvre avec stupeur qu'une inconnue a emménagé chez elle et semble avoir ensorcelé son père. Margot, de plus en plus troublée par les phénomènes inexplicables entourant cette étrange belle-mère, est convaincue qu'elle a affaire à une véritable sorcière maléfique. Déterminée à sauver sa famille, Margot fait appel à Madame Dalloway, une soi-disant spécialiste de l’occulte, espérant qu’elle pourra l'aider à se débarrasser de l'intruse qui a pris sa famille en otage.

Juliette AubéMarilyn CastonguayMarc-André LeclairÉtienne CardinMali Corbeil Gauvreau et plusieurs autres composent la distribution.

Joëlle Desjardins Paquette signe la réalisation.

Le film prendra l'affiche le 10 octobre dans toutes les régions du Québec. C'est à ne pas manquer!

