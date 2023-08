Cinq ans après le drame : Livia Martin revient sur le tragique décès de son amoureux

Octobre 2022 a marqué le triste cinquième anniversaire du décès de Clément Ouimet, jeune cycliste happé par une voiture sur la voie Camilien-Houde, à Montréal, le 4 octobre 2017.

Le garçon était l’amoureux de Livia Martin. La comédienne et fille de l’humoriste Maxim Martin, qui faisait alors ses débuts devant la caméra dans la comédie Max et Livia, a ainsi vécu un deuil déchirant. Une perte qu’elle a dû traverser dans une certaine mesure publiquement, le tragique événement ayant été largement médiatisé et ayant relancé le débat sur la cohabitation sécuritaire entre cyclistes et automobilistes dans la métropole. Une douloureuse épreuve pour l’adolescente de 16 ans que Livia était alors.

Heureusement, cinq ans plus tard, la jeune femme se dit sereine. Elle l’affirme avec sincérité, un large sourire aux lèvres, en entrevue avec Showbizz.net. Même si elle reconnaît que la vie l’a forcée à devenir adulte un peu plus rapidement qu’elle ne l’aurait dû.

« C’est sûr et certain, mais c’est l’une des choses qui m’a rendue le plus forte », nous confie Livia. « À mon âge, 21 ans, j’ai tellement de chance d’être aussi forte et d’avoir vécu tellement d’affaires! J’ai énormément de conseils et de support à apporter. Ça fait en sorte que je peux apporter de l’aide aux gens. Je peux moi aussi apporter quelque chose à quelqu’un, puisque j’ai vécu des affaires intenses. C’est beau, dans un certain sens, de voir que quelqu’un est capable de se tenir. J’espère que ça peut influencer des gens. Et je me comprends mieux que jamais. Si j’ai de la peine, si je ressens un sentiment, je sais me focaliser sur moi. J’ai tellement d’outils pour mon jeune âge! »