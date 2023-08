Chantal Lacroix souligne son anniversaire en annonçant une bonne nouvelle dans sa vie personnelle

En ce 25 août, Chantal Lacroix célèbre son anniversaire.

Elle a souligné la chose sur ses réseaux sociaux.

« Ce matin pour ma fête à mon réveil, j’ai reçu de magnifiques mots et voeux de la part de mon amoureux, ma fille, mes amis(es) proches et plusieurs parmi vous. Je suis remplie de gratitude et de bonheur. Je dis toujours à Camly, c’est l’intention, l’attention, le geste, le souhait qui est le plus beau des cadeaux. »

Elle en a profité pour annoncer une bonne nouvelle : la fondation de sa nouvelle maison, pour remplacer celle qui a brûlé en 2021, est enfin terminée.

« Inutile de vous dire que la démarche a été laborieuse. J’en ai encore pour un bon 11 mois à attendre, avant qu’elle soit terminée et que nous puissions y vivre », indique-t-elle.

Elle termine, comme elle a l'habitude de le faire, sur une note positive et inspirante : « Mais j’ai appris pendant tout ce temps que la patience n’est pas la capacité d’attendre, mais la capacité à maintenir une attitude positive pendant qu’on attend. Sur ce je vous souhaite une magnifiiiiiiiique journée. »

