Chantal Lacroix partage une photo avec son amoureux sous le (très) chaud soleil du Mexique

Chantal Lacroix a profité de ses vacances pour s'évader vers une destination soleil, le Mexique.

Avec son amoureux, Patrick, elle n'a pas fait que la bronzette, au contraire.

Les tourtereaux ont fait leur exercice en montant les 165 marches de l'Hotel Xcaret México trois fois, à 30 degrés.

Juste à voir les escaliers, on sue un peu.

Ayant toujours une sage parole à ajouter en toute situation, l'animatrice indique ceci : « Il a la capacité de monter et d’arriver en haut plus vite que moi, mais on se rejoint toujours au sommet. L’important n’est pas la vitesse à laquelle tu avances, mais plutôt de ne jamais arrêter. »

Voyez les photos de leur entraînement matinal ci-dessous, en plus d'images du magnifique hôtel Xcaret México.

Rappelons que Chantal Lacroix avait été amenée d'urgence à l'hôpital en début d'année. Visiblement, son corps se porte beaucoup mieux maintenant.